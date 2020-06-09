«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Вейналдумом 

«Ливерпуль» планирует продлить контракт с полузащитником клуба Джорджиньо Вейналдумом.

Как сообщает The Guardian, клуб и игрок уже провели первую стадию переговоров. Сам полузащитник заинтересован в том, чтобы остаться в клубе, но только в том случае, если он по-прежнему будет важным игроком для команды. «Ливерпуль» надеется продлить контракт с голландцем до 2024 или 2025 года.

Текущий контракт 29-летнего полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, портал Transfermarkt оценивает Вейналдума в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Джорджиньо сыграл 38 матчей за клуб и забил пять голов.