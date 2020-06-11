Подсчитаны убытки клубов АПЛ из-за пандемии

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Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) суммарно потеряют около миллиарда фунтов стерлингов (1,1 миллиарда евро) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает BBC Sport со ссылкой на исследование консалтинговой компании Deloitte.

Падение дохода связано с отсутствием зрителей на оставшихся матчах нынешнего сезона. Кроме того, команды получат меньше денег от спонсорских сделок и продажи прав на телетрансляции встреч.

В прошлом сезоне команды АПЛ заработали рекордные 5,2 миллиарда фунтов стерлингов (5,7 миллиарда евро). Общий доход европейских футбольных лиг в прошлом сезоне достиг 26 миллионов фунтов (28,9 миллиарда евро).

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 17 июня. На момент паузы в турнире единолично лидирует «Ливерпуль». Мерсисайдцы опережают ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 25 очков.