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Подсчитаны убытки клубов АПЛ из-за пандемии коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Подсчитаны убытки клубов АПЛ из-за пандемии
Фото: Reuters
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) суммарно потеряют около миллиарда фунтов стерлингов (1,1 миллиарда евро) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает BBC Sport со ссылкой на исследование консалтинговой компании Deloitte.
Падение дохода связано с отсутствием зрителей на оставшихся матчах нынешнего сезона. Кроме того, команды получат меньше денег от спонсорских сделок и продажи прав на телетрансляции встреч.
В прошлом сезоне команды АПЛ заработали рекордные 5,2 миллиарда фунтов стерлингов (5,7 миллиарда евро). Общий доход европейских футбольных лиг в прошлом сезоне достиг 26 миллионов фунтов (28,9 миллиарда евро).
Чемпионат Англии по футболу был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 17 июня. На момент паузы в турнире единолично лидирует «Ливерпуль». Мерсисайдцы опережают ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 25 очков.
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Премьер-лига , Футбол
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