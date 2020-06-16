«Барселона» отказала «МЮ» в продаже молодого вундеркинда

Все новости на карте

Каталонская "Барселона" отказала "Манчестеру Юнайтед" в продаже 17-летнего вундеркинда Анссумане Фати. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Times.

По информации источника, манкунианцы предлагали за полузащитника €150 миллионов, однако в руководстве сине-гранатовых ответили категорическим отказом.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Испании Фати провел 16 матчей и забил четыре мяча. В услугах молодого хавбека также заинтересована дортмундская "Боруссия" и "Монако".