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«Барселона» отказала «МЮ» в продаже 17-летнего вундеркинда 

Газета.Ru 1 час назад
«Барселона» отказала «МЮ» в продаже молодого вундеркинда
Фото: Газета.ru
Каталонская "Барселона" отказала "Манчестеру Юнайтед" в продаже 17-летнего вундеркинда Анссумане Фати. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Times.
По информации источника, манкунианцы предлагали за полузащитника €150 миллионов, однако в руководстве сине-гранатовых ответили категорическим отказом.
Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Испании Фати провел 16 матчей и забил четыре мяча. В услугах молодого хавбека также заинтересована дортмундская "Боруссия" и "Монако".
Ранее сообщалось, что главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал имя незаменимого футболиста для своей команды.
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Премьер-лига , Футбол , Доменико Тедеско , Спартак , Газета The Times
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