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«Ньюкасл „на своем поле разгромил „Шеффилд Юнайтед“ в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент „Ленты.ру“.

Встреча прошла в воскресенье, 21 июня, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители не увидели голов. Во второй половине игры у сорок отличились Аллан Сент-Максимен , Мэтт Ричи и Жоэлинтон.

Победа позволила „Ньюкаслу“ набрать 38 очков и выйти на 12-е место в чемпионате. В активе „Шеффилда“ 44 очка, команда занимает седьмую позицию.