Лондонский «Челси» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 30-го тура Английской Премьер-лиги. Хозяева поля открыли счет на 43-й минуте — гол в ворота «синих» забил защитник «вилланов» Кортни Хоз. Но благодаря голам Кристиана Пулишича «Челси» отыгрался и вышел вперед. Встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей.
16 июня
16 июня
17 июня
17 июня
17 июня
19 июня
19 июня
20 июня
20 июня
20 июня
20 июня
21 июня
21 июня
23 июня
23 июня
24 июня
24 июня
25 июня
27 июня
27 июня
27 июня
28 июня
30 июня
«Челси» одержал победу над «Астон Виллой»
Читайте также