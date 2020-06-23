«Это выглядит не очень хорошо»: Агуэро получил травму

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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал травму, полученную форвардом команды Серхио Агуэро.

«К сожалению, это выглядит не очень хорошо, но только завтра, после обследования, будет ясность. В прошлом месяце у Агуэро были проблемы с коленом, и теперь он что-то почувствовал. Врач уже сказал нам, что это займет некоторое время, но, возможно, завтра у нас будут хорошие новости», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Агуэро получил травму левой ноги в конце первого тайма матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли». В нынешнем сезоне аргентинец сыграл в 24 матчах, в которых забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» забил пять безответных мячей «Бернли» в матче АПЛ.