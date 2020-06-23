«Лестер» сыграл вничью с «Брайтоном»

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«Лестер» в матче 31-го тура АПЛ сыграл вничью с «Брайтоном» со счетом 0:0.

На 14-й минуте гости получили возможность пробить пенальти, однако вратарь хозяев Каспер Шмайхель отразил 11-метровый.

После этого матча «Лестер» остался на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 55 очков. «Брайтон» с 33 очками — на 15-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

31-й тур «Лестер» — «Брайтон & Хоув» — 0:0 Нереализованный пенальти: Мопей, 14 (вратарь)

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Джастин, Менди (Тилеманс, 69), Ндиди, Мэддисон, Варди, Ихеаначо (Барнс, 69), Грэй (Перес, 73).

«Брайтон & Хоув»: Райан, Данк, Берн, Уэбстер (Даффи, 24), Лемпти, Стивенс, Муй, Биссума (Преппер, 58), Макаллистер (Марч, 58), Мопей (Троссар, 57), Конноли (Маррей, 82).

Предупреждения: Джастин, 12. Ндиди, 34. Стивенс, 36. Даффи, 80.

Судья: Мэйсон (Англия).

23 июня. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».