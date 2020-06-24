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«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм»
Юрий Столбов
55 минут назад
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«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби в рамках 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча прошла во вторник, 23 июня, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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