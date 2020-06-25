«Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Шеффилд Юнайтед» в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги. Антони Марсьяль оформил хет-трик (7-я, 44-я и 74-я минуты игры). Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «красных», которые продлили беспроигрышную серию до семи матчей.
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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд Юнайтед»
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