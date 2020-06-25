В матче 31-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. В игре отличились Александер-Арнольд (23-я минута), Салах (44-я минута), Фабиньо (55-я минута) и Мане (69-я минута). На счету мерсисайдцев уже 86 очков, до завоевания титула им не хватает всего 2 очка.
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«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас»
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