Оформивший дубль в матче «Манчестер Сити» — «Бёрнли» Фил Фоден стал лучшим полузащитником, забившим гол в 30-м туре Английской Премьер-лиги. В пятерку лучших также вошли Бен Чилвел («Лестер»), Николя Пепе («Арсенал»), Педру Нету («Вулверхэмптон») и Лука Миливоевича («Кристал Пэлас»).
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Пять лучших голов 30-го тура Английской Премьер-лиги
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