По традиции в конце 30-го тура Английской Премьер-лиги болельщиков чемпионата ждет новая символическая сборная. Сегодня ее состав необычайно пестрый. Так, в нее вошли вратарь Уго Льорис («Тоттенхэм»), правый защитник Сесар Аспиликуэта («Челси»), центральный защитник Льюис Данк («Брайтон»), центральный защитник Крейг Доусон («Уотфорд») и левый защитник Бен Чилуэлл («Лестер»). Возглавляет сборную Карло Анчелотти.
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Карло Анчелотти возглавил символическую сборную 30-го тура АПЛ
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