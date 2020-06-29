Зинченко прокомментировал слухи о романе с теннисисткой

Не веселите, — подписал Зинченко новость о романе, выложив скриншот публикации в сторис на своей странице в Instagram.

Футболист перешёл в «Манчестер Сити» в 2016 году. Он стал чемпионом страны и выиграл два Кубка Футбольной лиги в составе английском команды. За сборную Украины Зинченко выступает с 2015 года, в её составе он провёл 31 матч, забив четыре мяча.