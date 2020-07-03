Клубу РПЛ засчитали поражение из-за коронавируса

Футбольному клубу «Оренбург» засчитали техническое поражение (0:3) в несостоявшемся матче 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала» . Об этом сообщается на сайте чемпионата.

Уточняется, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил поражение в соответствии с частью 2 статьи 105 Дисциплинарного регламента за необеспечение принимающей стороной условий проведения матча.

«Оренбург» не смог сыграть с «Уралом», так как находится на карантине из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких представителей команды.

При этом в Instagram клуб объяснил вспышку коронавируса. Пресс-атташе «Оренбурга» Алексей Сорокин заявил, игроки заразились коронавирусом в дороге.