«Лестер» обыграл «Кристал Пэлас» в 33-м туре АПЛ 

Встреча, прошедшая в Лестере на «Кинг Пауэр Стэдиум», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля. Победу «Лестеру» принесли голы Келечи Ихеаначо на 49-й и Джейми Варди, оформившего дубль на 77-й и второй компенсированной ко второму тайму минутах соответственно.
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