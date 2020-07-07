«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги. Автогол защитника «ирисок» Кина на 24-й минуте игры решил ее исход. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Благодаря этой победе «шпоры» поднялись на восьмое место турнирной таблицы.
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«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» благодаря автоголу Кина
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