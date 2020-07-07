В символическую сборную по окончании 33-го тура Английской Премьер-лиги вошли: Алекс Маккарти («Саутгемптон»), Эмиль Краффт («Ньюкасл Юнайтед»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Джон Иган («Шеффилд Юнайтед»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Росс Баркли («Челси»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Садьо Мане («Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер Сити»), Че Адамс («Саутгемптон»). Лучшим тренером на этой неделе стал наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль.
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Лучшие игроки 33-го тура Английской Премьер-лиги
Премьер-лига , Видео , Ральф Хазенхюттль , Алекс Маккарти , Джон Иган , Садьо Мане , Джейми Варди , Че Адамс , Джеймс Тарковски , Манчестер Юнайтед
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