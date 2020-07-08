В домашнем матче 34-го тура Английской Премьер-лиги «Уотфорд» победил «Норвич Сити». Проходившая на стадионе «Викардж Роуд» встреча завершилась со счетом 2:1. На своем поле отметились Крэйг Доусон и Дэнни Уэлбек, со стороны гостей один гол оформил Эмилиано Буэнида.
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«Уотфорд» в домашнем матче обыграл «Норвич Сити»
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