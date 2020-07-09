«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» 

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Брайтон» в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги. Благодаря Хендерсону и Салаху чемпионы забили в ворота хозяев поля три гола, при этом Салах оформил дубль. «Чайки» же смогли забить лишь один — на 45-й минуте удар по противнику нанес Троссард. Однако это не спасло положение команды. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу «мерсисайдцев».