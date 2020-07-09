«МЮ» повторил рекорд АПЛ по пенальти

Счет в игре на 27-й минуте открыл полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти.

Арбитр Джонатан Мосс обратился к ВАР и в итоге назначил 11-метровый, посчитав, что Эзри Конса нарушил правила на Бруну в штрафной площади.

Для «МЮ» 13-й пенальти в нынешнем сезоне АПЛ, что является повторением рекорда турнира — в сезоне-2015/16 13 раз пенальти бил «Лестер», а в сезоне-2004/05 — «Кристал Палас».

Всего же команда Оле-Гуннара Сульшера 18 раз исполняла пенальти в этом сезоне во всех турнирах.