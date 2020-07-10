В гостевом матче 34-го тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» не смог одолеть «Борнмут». На 90-й минуте игры форвард «вишен» Уилсон забил гол в ворота подопечных Жозе Моуринью. Однако рефери не засчитал его, заметив при повторе, что в эпизоде была игра рукой. Встреча завершилась со счетом 0:0.
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«Тоттенхэм» и «Борнмут» сыграли вничью
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