«Тоттенхэм» и «Борнмут» сыграли вничью 

В гостевом матче 34-го тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» не смог одолеть «Борнмут». На 90-й минуте игры форвард «вишен» Уилсон забил гол в ворота подопечных Жозе Моуринью. Однако рефери не засчитал его, заметив при повторе, что в эпизоде была игра рукой. Встреча завершилась со счетом 0:0.