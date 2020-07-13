«Борнмут» на своем поле разгромил «Лестер» в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 4:1. На стороне «вишен» отличились Джуниор Станислас (65-я минута, с пенальти) и Доминик Соланке (67-я, 87-я). Помог команде и автогол Джонни Эванса (83-я). На стороне противника отличился Джейми Варди (23-я).
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«Борнмут» разгромил «Лестер»
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