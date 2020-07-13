Лэмпард высказался о поражении от «Шеффилда» 

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о проблемах в стане "синих".
В 35-м туре чемпионата Англии "Челси" на выезде проиграл "Шеффилд Юнайтед" (0:3).
"Это был, конечно, один из худших дней сезона… Мы проиграли, мы что заслужили. Сейчас нам нужно сконцентрироваться на предстоящих матчах. Мне хотелось бы увидеть последовательность от нашей защиты. К сожалению, в этом сезоне мы допускаем слишком много ошибок. В настоящий момент мы находимся в таком положении… Можем решить эти проблемы только с помощью усердной работы. Считаю, "Челси" по-прежнему превосходит ожидания, которые у нас были перед началом сезона. И, бесспорно, хочется, чтобы мы меньше пропускали", — приводит слова Лэмпарда Goal.
Ранее сообщалось, что "МЮ" рассчитывает на трансфер игрока "Барселоны" вместо Дембеле.