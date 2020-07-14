В матче 35-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» не удалось одержать победу над «Саутгемптоном». Счет в игре открыли гости: на 12-й минуте гол забил центральный полузащитник «святых» Армстронг, но благодаря нападающему Рашфорду «красные дьяволы» отыгрались на 20-й минуте. А уже на 23-й минуте встречи Марсьяль нанес еще один удар по воротам «Саутгемптона». Однако исход матча решил гол Обафеми (97-я), в итоге команды сыграли вничью.
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«Манчестер Юнайтед» не удалось победить «Саутгемптон»
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