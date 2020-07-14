РФС оштрафовал ФК на 1,5 млн по итогам 28-го тура РПЛ

На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбльного союза ( РФС ) было принято решение оштрафовать клубы в общей сложности более, чем на полтора миллиона рублей по итогам матчей 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Также «Сочи» был оштрафован за неправомерные действия зрителей и скандирование ими оскорбительных выражений на 45 тысяч рублей, ЦСКА за шесть жёлтых карточек, полученных футболистами, — на 100 тысяч, а помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкел оштрафован на 10 000 рублей за выход за пределы технической зоны. Помимо этого футболист «Динамо» Заурбек Плиев дисквалифицирован на два матча РПЛ за умышленный толчок соперника во время матча.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на ближайшем совещании клубов РПЛ будет рассмотрено предложение общероссийского профсоюза футболистов по созданию фонда помощи клубам, попавшим в сложную финансовую ситуацию. Функция фонда будет состоять в том, чтобы не допустить снятия клубов с соревнований по ходу сезона и сохранить целостность турнира в случае больших финансовых проблем, а также иметь возможность частично компенсировать задолженности работникам уже обанкротившихся клубов.