Авторами лучших голов по итогам 35-го тура Английской Премьер-лиги стали полузащитник «Бернли» Джей Родригес, полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, полузащитник «Вулверхэмптон» Диогу Жота, нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт и нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.
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Лучшие голы 35-го тура Английской Премьер-лиги
Премьер-лига , Видео , Рахим Стерлинг , Джей Родригес , Антони Марсьяль , Александр Ляказетт , Манчестер Юнайтед
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