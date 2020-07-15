Подводя итоги матчей 35-го тура Английской Премьер-лиги, по традиции определяем лучших игроков символической сборной. Сегодня в нее вошли два футболиста «Бернли» — Ник Поуп и Джеймс Тарковски, три игрока «Вест Хэма» — Райан Фредерикс и Майкл Антонио и Марк Ноубл, полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, защитник «Борнмута» Диего Рико, защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд, полузащитник «Астон Виллы» Трезеге и полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш. Возглавил символическую сборную тренер «Борнмута» Эдди Хау.
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Сборная 35-го тура Английской Премьер-лиги
Премьер-лига , Видео , Диего Рико , Эдди Хау , Рахим Стерлинг , Тоби Алдервейрелд , Рубен Невеш , Марк Ноубл , Райан Фредерикс , Джеймс Тарковски
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