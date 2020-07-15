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«Спартак» — чемпион Москвы! А станет ли ЦСКА вице-чемпионом? Интриги 29-го тура РПЛ 

Советский спорт 10 часов назад
«Спартак» — чемпион Москвы! Станет ли ЦСКА вице-чемпионом?
Фото: Советский спорт
«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.

ЧАЛОВ ИДЕТ НА ПЕРСОНАЛЬНЫЙ РЕКОРД

Предпоследний тур РПЛ-2019/20 может стать определяющим в борьбе за вторую и третью путевки в Лигу чемпионов-2020/21. В Черкизове 16 июля состоится последнее столичное дерби нынешнего сезона: «Локомотив» назначенного в мае на место Юрия Семина Марко Николича примет на своем поле ЦСКА подававшего в июне в отставку, но не уволенного Евгением Гинером Виктора Гончаренко.
Чтобы досрочно обеспечить себе третью строчку, хозяевам хватит ничьей. Однако играть им придется на победу. «Краснодар» отстает от «Локо» на три очка, имеет в запасе домашнюю встречу с «Динамо» и сегодня гостит в Самаре у «Крыльев Советов». При этом итоговое равенство по очкам с «быками» железнодорожников не устраивает. По личным встречам в этой паре ничья (1:1, 1:1), по разности мячей южане имеют колоссальный перевес (+17 против +10). А свалиться со второго места на третье — это почти катастрофа. Одно дело напрямую попасть в группу ЛЧ (и получить 20-миллионный бонус УЕФА) и совсем другое — пробиваться туда через два отборочных раунда…
С ЦСКА все еще проще. Судьба армейцев им уже не принадлежит. Даже шесть очков в двух заключительных турах — не гарантия попадания в тройку. Но если завтра команда Гончаренко не увезет из Черкизова победу, то наверняка лишится шансов даже на квалификацию Лиги чемпионов. Второй год подряд. После шести сезонов неизменного присутствия в главном еврокубке.
С учетом не самого устойчивого финансового положения обоих соперников ставки в дерби — запредельные. Неслучайно у участников сдают нервы. А чем еще объяснить неприличный жест, который в выходные во время матча 28-го тура с «Уфой» (1:1) показал болельщикам… своей же команды гендиректор «Локо» Василий Кикнадзе? Он прекрасно понимает: стоит красно-зеленым потерять второе место, и за рокировку Семин — Николич с него сдерут три шкуры. Четвертое же место (а пока и оно не исключено) будет автоматически означать отставку гендира. Скорее всего, на пару с сербским тренером.
Для Николича это будет второе дерби после переезда в Россию. В позапрошлом туре «Локо» сыграл 1:1 со «Спартаком», показав не самый впечатляющий футбол. Впрочем, и при Семине дерби красно-зеленым в этом сезоне давались со скрипом. В неофициальном чемпионате Москвы-2019/20 они занимают… уверенное последнее место (4 очка в 5 матчах). Первое (хоть какая-то приятная новость для красно-белых!) досрочно досталось «Спартаку». А вице-чемпионом столицы еще может стать ЦСКА. Если победит в Черкизове.
Матч первого круга прошел почти год назад — 28 июля. Единственный мяч тогда записал на свой счет Федор Чалов, реализовав «отложенный» пенальти, который назначили после видеопросмотра. Сейчас нападающий ЦСКА снова в ударе, отметившись голами в трех турах кряду. Если Чалов забьет в четверг, то оформит свою рекордную голевую серию в РПЛ (пока он повторил результат чемпионата-2018/19, когда поражал ворота в 5 — 7-м турах). Но куда важнее для него и армейцев выйти вперед в российском противостоянии с «Локомотивом». Пока тут наблюдается идеальный баланс: по 25 побед у тех и других при 13 ничьих во всех турнирах.
Чемпионат Москвы-2019/20
Советский спорт

ДОГОНИТ ЛИ ЛУЦЕНКО ДЗЮБУ?

Если чемпионство «Зенита» вот уже неделю — свершившийся факт, то победа Артема Дзюбы в гонке бомбардиров РПЛ-2019/20 неожиданно оказалась под угрозой. К лидеру питерцев незаметно подкрался нападающий «Арсенала» Евгений Луценко, который после рестарта премьер-лиги забивал по голу в каждом из шести туров!
У проводящего лучший сезон в карьере 33-летнего Луценко уже 15 мячей, у Дзюбы — 16. При этом туляк, в отличие от Артема, поражает ворота исключительно с игры. Что делает его серию более ценной, чем даже у Криштиану Роналду, который тоже забивал в шести последних играх за «Ювентус», но очень часто — с пенальти.
В прошлом туре Сергей Семак дал Дзюбе передышку в Грозном, однако в заключительном домашнем матче с «Оренбургом» наверняка выпустит его на поле, в том числе, держа в уме бомбардирскую гонку. Луценко предстоит выездная игра с «Уралом». Значит, шансы и у него обязательно будут, ведь екатеринбуржцы — самая пропускающая команда РПЛ.

ОПРЕДЕЛИТСЯ ЛИ ВТОРОЙ НЕУДАЧНИК СЕЗОНА?

Если «Крылья» уступят дома «Краснодару» (а с учетом сверхмотивации «быков», о которой было сказано выше, это весьма вероятный исход), то могут досрочно потерять шансы на сохранение прописки в премьер-лиге. В этом случае их «похоронит» любая победа «Тамбова» в Нижнем Новгороде над уже решившим все свои проблемы «Сочи».
Впрочем, в российском футболе ни в чем нельзя быть уверенным заранее. Мы же до сих доподлинно не знаем, сколько команд покинут РПЛ. Стоит «Химкам» все-таки отказаться от повышения в классе (лицензию РФС им выдал, но свое участие подмосковный клуб пока не подтвердил), то 15-е место станет для «Крыльев» спасительным. Получается, судьба возглавившего летом самарцев Андрея Талалаева во многом зависит от команды, которую он… тренировал еще зимой в ФНЛ.

ПОВТОРИТСЯ ЛИ ДЛЯ «СПАРТАКА» КОШМАР-2003?

В прошлом туре красно-белые потерпели свое тринадцатое поражение в нынешнем сезоне (0:1 от «Сочи»). Они находятся в шаге от повторения клубного антирекорда, который был установлен в 2003 году. Четырнадцатое поражение «Спартаку»-2019/20 может нанести сегодня в Москве «Ахмат» бывшего капитана москвичей Дениса Глушакова. Грозненцы пока не обеспечили себе прописку в РПЛ на следующий сезон, поэтому будут настроены по максимуму. Кстати, два предыдущих визита «Ахмата» на «Открытие Арену» завершались гостевыми победами… Не самый хороший знак для команды Доменико Тедеско, который продолжает отбывать дисквалификацию.
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Комментарии
Премьер-лига , Денис Глушаков , Марко Николич , Василий Кикнадзе , Виктор Гончаренко , Сергей Семак , Доменико Тедеско , Юрий Семин , Федор Чалов , Андрей Талалаев , Евгений Луценко , Криштиану Роналду , Евгений Гинер , УЕФА , Спартак , Зенит , РФС , ФК "Урал" , Локомотив , ЦСКА
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