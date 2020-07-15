«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.

ЧАЛОВ ИДЕТ НА ПЕРСОНАЛЬНЫЙ РЕКОРД

Чтобы досрочно обеспечить себе третью строчку, хозяевам хватит ничьей. Однако играть им придется на победу. «Краснодар» отстает от «Локо» на три очка, имеет в запасе домашнюю встречу с «Динамо» и сегодня гостит в Самаре у «Крыльев Советов». При этом итоговое равенство по очкам с «быками» железнодорожников не устраивает. По личным встречам в этой паре ничья (1:1, 1:1), по разности мячей южане имеют колоссальный перевес (+17 против +10). А свалиться со второго места на третье — это почти катастрофа. Одно дело напрямую попасть в группу ЛЧ (и получить 20-миллионный бонус УЕФА ) и совсем другое — пробиваться туда через два отборочных раунда…

С ЦСКА все еще проще. Судьба армейцев им уже не принадлежит. Даже шесть очков в двух заключительных турах — не гарантия попадания в тройку. Но если завтра команда Гончаренко не увезет из Черкизова победу, то наверняка лишится шансов даже на квалификацию Лиги чемпионов. Второй год подряд. После шести сезонов неизменного присутствия в главном еврокубке.

С учетом не самого устойчивого финансового положения обоих соперников ставки в дерби — запредельные. Неслучайно у участников сдают нервы. А чем еще объяснить неприличный жест, который в выходные во время матча 28-го тура с «Уфой» (1:1) показал болельщикам… своей же команды гендиректор «Локо» Василий Кикнадзе ? Он прекрасно понимает: стоит красно-зеленым потерять второе место, и за рокировку Семин — Николич с него сдерут три шкуры. Четвертое же место (а пока и оно не исключено) будет автоматически означать отставку гендира. Скорее всего, на пару с сербским тренером.

Для Николича это будет второе дерби после переезда в Россию. В позапрошлом туре «Локо» сыграл 1:1 со «Спартаком» , показав не самый впечатляющий футбол. Впрочем, и при Семине дерби красно-зеленым в этом сезоне давались со скрипом. В неофициальном чемпионате Москвы-2019/20 они занимают… уверенное последнее место (4 очка в 5 матчах). Первое (хоть какая-то приятная новость для красно-белых!) досрочно досталось «Спартаку». А вице-чемпионом столицы еще может стать ЦСКА. Если победит в Черкизове.

Матч первого круга прошел почти год назад — 28 июля. Единственный мяч тогда записал на свой счет Федор Чалов , реализовав «отложенный» пенальти, который назначили после видеопросмотра. Сейчас нападающий ЦСКА снова в ударе, отметившись голами в трех турах кряду. Если Чалов забьет в четверг, то оформит свою рекордную голевую серию в РПЛ (пока он повторил результат чемпионата-2018/19, когда поражал ворота в 5 — 7-м турах). Но куда важнее для него и армейцев выйти вперед в российском противостоянии с «Локомотивом». Пока тут наблюдается идеальный баланс: по 25 побед у тех и других при 13 ничьих во всех турнирах.

Чемпионат Москвы-2019/20

Советский спорт

ДОГОНИТ ЛИ ЛУЦЕНКО ДЗЮБУ?

Если чемпионство «Зенита» вот уже неделю — свершившийся факт, то победа Артема Дзюбы в гонке бомбардиров РПЛ-2019/20 неожиданно оказалась под угрозой. К лидеру питерцев незаметно подкрался нападающий «Арсенала» Евгений Луценко, который после рестарта премьер-лиги забивал по голу в каждом из шести туров!

У проводящего лучший сезон в карьере 33-летнего Луценко уже 15 мячей, у Дзюбы — 16. При этом туляк, в отличие от Артема, поражает ворота исключительно с игры. Что делает его серию более ценной, чем даже у Криштиану Роналду , который тоже забивал в шести последних играх за «Ювентус», но очень часто — с пенальти.

В прошлом туре Сергей Семак дал Дзюбе передышку в Грозном, однако в заключительном домашнем матче с «Оренбургом» наверняка выпустит его на поле, в том числе, держа в уме бомбардирскую гонку. Луценко предстоит выездная игра с «Уралом» . Значит, шансы и у него обязательно будут, ведь екатеринбуржцы — самая пропускающая команда РПЛ.

ОПРЕДЕЛИТСЯ ЛИ ВТОРОЙ НЕУДАЧНИК СЕЗОНА?

Если «Крылья» уступят дома «Краснодару» (а с учетом сверхмотивации «быков», о которой было сказано выше, это весьма вероятный исход), то могут досрочно потерять шансы на сохранение прописки в премьер-лиге. В этом случае их «похоронит» любая победа «Тамбова» в Нижнем Новгороде над уже решившим все свои проблемы «Сочи».

Впрочем, в российском футболе ни в чем нельзя быть уверенным заранее. Мы же до сих доподлинно не знаем, сколько команд покинут РПЛ. Стоит «Химкам» все-таки отказаться от повышения в классе (лицензию РФС им выдал, но свое участие подмосковный клуб пока не подтвердил), то 15-е место станет для «Крыльев» спасительным. Получается, судьба возглавившего летом самарцев Андрея Талалаева во многом зависит от команды, которую он… тренировал еще зимой в ФНЛ.

ПОВТОРИТСЯ ЛИ ДЛЯ «СПАРТАКА» КОШМАР-2003?