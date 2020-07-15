Обзор 35-го тура Английской Премьер-лиги 

35-й тур Английской Премьер-лиги ознаменовался победой «Тоттенхэма» в матче с «Арсеналом». В этом же туре «Ливерпуль» не смог одолеть «Бернли», команды сыграли вничью. «Манчестер Сити», обыграв «Брайтон», получил 72 очка и прочно укрепился в первой четверке турнирной таблицы.