35-й тур Английской Премьер-лиги ознаменовался победой «Тоттенхэма» в матче с «Арсеналом». В этом же туре «Ливерпуль» не смог одолеть «Бернли», команды сыграли вничью. «Манчестер Сити», обыграв «Брайтон», получил 72 очка и прочно укрепился в первой четверке турнирной таблицы.
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Обзор 35-го тура Английской Премьер-лиги
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