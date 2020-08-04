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«Манчестер Сити» официально объявил о переходе Торреса 

Советский спорт и ещё 18 2 часа назад
«Манчестер Сити» официально объявил о переходе Торреса
Фото: Twitter
Как сообщает пресс-служба «горожан», 20-летний правый вингер подписал с английским клубом пятилетний контракт.

— Я так счастлив присоединиться к «Сити». Каждый игрок хочет участвовать в атакующих командах, а «Манчестер Сити» — один из самых атакующих в мире футбола. Пеп поощряет открытый, агрессивный стиль, который я люблю. За последние десять лет «Сити» выиграл множество трофеев, и я надеюсь, что смогу сыграть свою роль в продолжении этого успеха, — прокомментировал Торрес подписание соглашения.

Добавим, что в минувшем сезоне Торрес провел 44 встречи за «Валенсию» во всех турнирах, записав на свой счет шесть забитых мячей и восемь голевых передач.
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Премьер-лига , Прочее , Футбол
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