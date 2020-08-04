«Манчестер Сити» официально объявил о переходе Торреса 

— Я так счастлив присоединиться к «Сити». Каждый игрок хочет участвовать в атакующих командах, а «Манчестер Сити» — один из самых атакующих в мире футбола. Пеп поощряет открытый, агрессивный стиль, который я люблю. За последние десять лет «Сити» выиграл множество трофеев, и я надеюсь, что смогу сыграть свою роль в продолжении этого успеха, — прокомментировал Торрес подписание соглашения.