Дом футболиста «Ливерпуля» ограбили

Дом полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо был ограблен в то время, когда футболист отмечал с командой завоевание трофея Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает Liverpool Echo, в то время как бразилец после матча с «Челси» праздновала вручения команде трофея, в его до пробрались грабители, которые украли несколько ювелирных изделий, а также угнали автомобиль — Audi RS6, который позднее был замечен и найден в одном из районов Уигана.

26-летний Фабиньо выступает за «Ливерпуль» с 2018 года.

Ранее «Ливерпуль» показал празднование чемпионства в раздевалке после вручения трофея за победу в АПЛ.