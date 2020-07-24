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СМИ: Дом футболиста «Ливерпуля» ограбили, пока он праздновал чемпионство 

RT на русском и ещё 8 2 часа назад
Дом футболиста «Ливерпуля» ограбили
Фото: Reuters
Дом полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо был ограблен в то время, когда футболист отмечал с командой завоевание трофея Английской премьер-лиги (АПЛ).
Как сообщает Liverpool Echo, в то время как бразилец после матча с «Челси» праздновала вручения команде трофея, в его до пробрались грабители, которые украли несколько ювелирных изделий, а также угнали автомобиль — Audi RS6, который позднее был замечен и найден в одном из районов Уигана.
26-летний Фабиньо выступает за «Ливерпуль» с 2018 года.
Ранее «Ливерпуль» показал празднование чемпионства в раздевалке после вручения трофея за победу в АПЛ.
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Премьер-лига , Футбол , АПЛ
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