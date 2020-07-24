По итогам 37-го тура Английской Премьер-лиги символическую сборную возглавил Юрген Клопп. В ее состав на этой неделе вошли три его подопечных: Трент Александер-Арнольд, Наби Кейта, Роберто Фирмино. Кроме того, в сборной оказались два игрока «Манчестер Сити» — Рахим Стерлинг и Кевин де Брюйне, два футболиста «Тоттенхэма» — Уго Льорис и Харри Кейн. Также в нее попали Кристиан Пулишич («Челси»), Янник Вестергор («Саутгемптон»), Хони («Вулверхэмптон») и Тайрон Мингз («Астон Вилла»).
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Юрген Клопп возглавил символическую сборную АПЛ
Премьер-лига , Видео , Юрген Клопп , Роберто Фирмино , Рахим Стерлинг , Харри Кейн , Уго Льорис , Кристиан Пулишич , Янник Вестергор
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