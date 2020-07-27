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«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» 

Алевтина Жаркова 52 минуты назад
Победа «Челси» над «Вулверхэмптоном» принесла «синим» путевку в Лигу чемпионов. Матч 38-го тура Английской Премьер-лиги завершился со счетом 2:0. На поле отличились Маунт и Жиру.
Премьер-лига , Видео
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