«Борнмут» в гостях обыграл «Эвертон»

«Борнмут» обыграл «Эвертон» в гостевом матче 38-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу «вишен». Однако победа в заключительном туре чемпионата не помогла команде сохранить место в АПЛ.