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«Борнмут» в гостях обыграл «Эвертон»

Алевтина Жаркова
48 минут назад
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«Борнмут» обыграл «Эвертон» в гостевом матче 38-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу «вишен». Однако победа в заключительном туре чемпионата не помогла команде сохранить место в АПЛ.
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