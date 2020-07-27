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«Саутгемптон» обыграл «Шеффилд» в матче 38-го тура Английской Премьер-лиги. Победу «святым» принес дубль Адамса. По итогам чемпионата «Шеффилд» занял девятое место, «Саутгемптон» расположился на 11-м.