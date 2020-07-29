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Лучшие сейвы 38-го тура АПЛ 

Юрий Столбов 1 час назад
В 38-ом туре Английской Премьер-лиги вратарями, чьи сейвы признаны лучшими, стали Мартин Дубравка («Ньюкасл»), Эмилиано Мартинес («Арсенал»), Алекс Маккарти
(« Саутгемптон »), Джордан Пикфорд («Эвертон»).
Премьер-лига , Видео , Алекс Маккарти , Джордан Пикфорд , Мартин Дубравка
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