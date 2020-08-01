Обамеянг сломал Кубок Англии

Сегодня состоялся финал Кубка Англии между «Арсеналом» и «Челси», волевую победу одержали канониры со счётом 2:1, дублем отметился форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.

Главный герой матча, Обамеянг, уронил кубок на церемонии награждения, таким образом, сломав основание трофея.

Это четырнадцатый Кубок Англии в истории «Арсенала», а «Челси» в свою очередь шестой раз проиграл в решающем матче за кубок.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги «Арсенал» занял лишь восьмое место и не имел шансов на попадание в еврокубки, но благодаря победе в Кубке Англии, выступил в следующем сезоне в Лиге Европы.