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Обамеянг сломал Кубок Англии во время церемонии награждения 

Евро-футбол.Ру и ещё 46 1 час назад
Обамеянг сломал Кубок Англии
Фото: Евро-футбол.Ру
Сегодня состоялся финал Кубка Англии между «Арсеналом» и «Челси», волевую победу одержали канониры со счётом 2:1, дублем отметился форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.
Главный герой матча, Обамеянг, уронил кубок на церемонии награждения, таким образом, сломав основание трофея.
Это четырнадцатый Кубок Англии в истории «Арсенала», а «Челси» в свою очередь шестой раз проиграл в решающем матче за кубок.
В прошлом сезоне английской Премьер-лиги «Арсенал» занял лишь восьмое место и не имел шансов на попадание в еврокубки, но благодаря победе в Кубке Англии, выступил в следующем сезоне в Лиге Европы.
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Премьер-лига , Футбол
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