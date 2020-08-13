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Филиппе Коутиньо намекнул на переход в «Арсенал» 

Soccer News и ещё 1 1 час назад
Коутиньо намекнул на переход в «Арсенал»
Фото: Soccer News
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, возможно, перейдет в лондонский "Арсенал".
В последнее время футболист подписался в социальных сетях на защитника "Арсенала" Седрика Соареша, а также нападающих "канониров" Пьер-Эмерика Обамеянга и Габриэла Мартинелли.
Ранее сообщалось, что "Барселона" может отдать Коутиньо в аренду с правом последующего выкупа.
В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.
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Премьер-лига , Футбол , Седрик Соареш
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