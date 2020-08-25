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Игрок "Манчестер Юнайтед" Магуайр признан виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах

Газета.Ruиещё 26
3 часа назад
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Греческий суд признал виновным футболиста английского "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайера в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках подкупа сотрудников правоохранительных органов, сообщает The Sun.
Суд признал Магуайра виновным в нападении
Фото: Газета.ruГазета.ru
Отмечается, что спортсмену грозит до пяти лет лишения свободы, а также штраф.
Напомним, футболист вступил в конфликт с британскими туристами около одного из греческих баров, после чего отказался повиноваться местным силам правопорядка и был доставлен в полицейский участок.
Ранее греческая полиция арестовала Магуайра.
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Премьер-лига,Футбол,Манчестер Юнайтед,МВД,
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