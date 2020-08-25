Суд признал Магуайра виновным в нападении

Греческий суд признал виновным футболиста английского "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайера в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках подкупа сотрудников правоохранительных органов, сообщает The Sun.
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Отмечается, что спортсмену грозит до пяти лет лишения свободы, а также штраф.
Напомним, футболист вступил в конфликт с британскими туристами около одного из греческих баров, после чего отказался повиноваться местным силам правопорядка и был доставлен в полицейский участок.