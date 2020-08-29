«Арсенал» в серии пенальти обыграл «Ливерпуль»

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Основное время встречи, прошедшей на стадионе "Уэмбли", завершилось со счетом 1:1. В составе "канониров" отличился Пьер-Эмерик Обамеянг. У мерсисайдцев мяч забил Такуми Минамино.

В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказался "Арсенал" — 5:4.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Новый сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) стартует 12 сентября.

Ранее сообщалось, что Обамеянг посвятил гол актеру Чедвику Боузману, который умер 29 августа от рака.

Футбол. Суперкубок Англии"Арсенал" (Лондон) — "Ливерпуль" (Ливерпуль) — 1:1 (5:4) Голы: 1:0 — Обамеянг, 12; 1:1 — Манамино, 73.