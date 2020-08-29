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«Арсенал» в серии пенальти обыграл «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии 

Газета.Ru и ещё 7 7 часов назад
«Арсенал» в серии пенальти обыграл «Ливерпуль»
Фото: Reuters
Основное время встречи, прошедшей на стадионе "Уэмбли", завершилось со счетом 1:1. В составе "канониров" отличился Пьер-Эмерик Обамеянг. У мерсисайдцев мяч забил Такуми Минамино.
В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказался "Арсенал" — 5:4.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Новый сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) стартует 12 сентября.
Ранее сообщалось, что Обамеянг посвятил гол актеру Чедвику Боузману, который умер 29 августа от рака.
Футбол. Суперкубок Англии"Арсенал" (Лондон) — "Ливерпуль" (Ливерпуль) — 1:1 (5:4) Голы: 1:0 — Обамеянг, 12; 1:1 — Манамино, 73.
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Премьер-лига , Футбол , Газета.Ru
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