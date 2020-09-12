Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Лидс»

Матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед» завершился победой хозяев. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:3.

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте встречи. Салах отправил мяч в сетку и стал первым игроком «Ливерпуля», кому удалось забить гол в каждом матче открытия чемпионата на протяжении четырёх сезонов подряд. На 12-й минуте гости установили паритет. Харрисон подхватил мяч, накрутил двух соперников и пробил в нижний угол. Ещё через 8 минут хозяева снова вышли вперёд. Робертсон с углового навесил во вратарскую, ван Дейк высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч в ворота. Но «Лидс» опять сумел отыграться усилиями Бэмфорда на 30-й минуте. Мерсисайдцам понадобилось три минуты, чтобы повести в счёте. Дубль оформил Салах.

На 66-й минуте гости снова установили паритет. Кошта забежал по флангу и сделал перевод в штрафную, Клих первым касанием принял мяч, а вторым пробил в дальний нижний угол. На 87-й минуте в ворота «Лидса» был назначен пенальти, который был реализовал Салахом. Египтянин оформил хет-трик — 4:3.