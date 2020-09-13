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«Тоттенхэм» проиграл «Эвертону» в матче 1-го тура АПЛ

Алевтина Жаркова
7 часов назад
В матче первого тура Английской Премьер-лиги подопечные Жозе Моуриньо потерпели поражение: встреча «Тоттенхэм» – «Эвертон» завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в ворота «шпор» на 55-й минуте игры забил Доминик Кэлверт-Льюин.
Премьер-лига,Видео,Жозе Моуриньо,
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