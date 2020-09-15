В матче 1-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» на выезде одержал победу над «Брайтоном». Игра завершилась со счетом 1:3. Леандро Троссард оформил единственный гол в ворота «синих». Гости же забили три мяча, на поле отличились Жоржиньо, Рис Джеймс, Курт Зума.
12 сентября
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«Челси» разгромил «Брайтон» в матче 1-го тура АПЛ
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