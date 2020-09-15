«Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 0:2. Оба гола «волки» забили в ворота «сов» в самом начале матча. На третьей минуте на поле отличился Рауль Хименес, а уже на шестой позиции «Вулверхэмптона» укрепил Ромен Саисс.
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«Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед»
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