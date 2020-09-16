Моуринью высказался о возможном переходе в Бэйла

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, что думает о слухах, что вингер "Реала" Гарет Бэйл перейдет в лондонский клуб.
"Я не говорю о возможных вещах. Бэйл — игрок "Реала". Общаться с агентами — не моя работа, я не хочу это комментировать.
Когда я работал в "Реале", я хотел подписать Бэйла, но тогда это было невозможно. Однако президент клуба последовал моему совету и к сезону, когда я ушел, подписал его", — цитирует Моуринью Goal.
Ранее сообщалось, что "Реал" и "Тоттенхэм" ведут переговоры по трансферу валлийца. Сам футболист хочет продолжить карьеру в лондонском клубе.