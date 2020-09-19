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В матче второго тура Английской Премьер-лиги «Фулхэму» не удалось обыграть «Лидс Юнайтед». Встреча новичков чемпионата завершилась со счетом 4:3 в пользу «Лидса».

Это уже второе поражение старейшей лондонской команды с начала нового сезона АПЛ.