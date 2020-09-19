"Манчестер Юнайтед" проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 1:3 в домашнем матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Эндрос Таунсенд (7-я минута) и Уилфрид Заа (74, с пенальти, 85). У проигравших отличился Донни ван де Бек (80). Нападающий "Кристал Пэлас" Джордан Айю не реализовал пенальти на 72-й минуте.
Ван де Бек появился на поле на 67-й минуте, заменив Поля Погба. Для голландца этот матч стал первым в составе "Манчестер Юнайтед".
В следующем туре "Кристал Пэлас" примет "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграет с "Брайтоном". Обе встречи пройдут 26 сентября.
В другом матче игрового дня "Эвертон" разгромил "Вест Бромвич" со счетом 5:2, причем "Эвертон" с конца первого тайма играл в большинстве, а в составе команды первый гол забил колумбийский полузащитник Хамес Родригес. Еще в одной игре "Лидс" со счетом 4:3 обыграл "Фулхэм", в первом туре "Лидс" с таким же счетом проиграл действующему чемпиону Англии "Ливерпулю".