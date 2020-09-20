Второй тур Английской Премьер-лиги принес «Арсеналу» победу в матче против «Вест Хэма». Счет в игре открыл нападающий «канониров» Александр Ляказетт на 25-й минуте встречи. На 45-й минуте благодаря Майклу Антонио противнику удалось отыграться. Однако исход матча решил гол нападающего «Арсенала» Эдварда Нкетиа. Итог встречи — 2:1.
13 сентября
13 сентября
13 сентября
14 сентября
18 сентября
18 сентября
19 сентября
19 сентября
20 сентября
20 сентября
20 сентября
21 сентября
21 сентября
25 сентября
26 сентября
26 сентября
26 сентября
27 сентября
27 сентября
«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в матче 2-го тура АПЛ
Читайте также