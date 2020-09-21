«Лестер» одержал победу над «Бернли» в домашнем матче второго тура Английской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «лис». На поле отличились Харви Барнс, Эрик Питерс, Джеймс Джастин, Деннис Прат. Со стороны гостей голы забили Крис Вуд и Джеймс Данн.
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27 сентября
«Лестер» обыграл «Бернли» в матче 2-го тура АПЛ
Премьер-лига , Видео , Крис Вуд , Эрик Питерс , Деннис Прат , Джеймс Данн
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