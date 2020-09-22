«Манчестер Сити» разгромил ««Вулверхэмптон» 

В матче второго тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном». «Горожане» забили три мяча в ворота хозяев, «волки» же смогли ответить только одним голом. Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу подопечных Гвардиолы.