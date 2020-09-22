В матче второго тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном». «Горожане» забили три мяча в ворота хозяев, «волки» же смогли ответить только одним голом. Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу подопечных Гвардиолы.
18 сентября
18 сентября
19 сентября
19 сентября
20 сентября
20 сентября
20 сентября
21 сентября
21 сентября
25 сентября
26 сентября
26 сентября
26 сентября
27 сентября
27 сентября
27 сентября
«Манчестер Сити» разгромил ««Вулверхэмптон»
Читайте также